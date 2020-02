Malgré le coronavirus, Emmanuel Macron s'est rendu en Italie, à Naples plus précisément, ce jeudi 27 février pour un sommet franco-italien prévu depuis longtemps. Cette réunion, très attendue, était l'occasion pour les deux chefs d'Etat de réchauffer les relations entre leurs pays. Une réussite puisque Giuseppe Conte et lui ont abordé ensemble de nombreux sujets (coronavirus, renforcement de la zone euro, situation en Syrie...) et sont apparus plus unis que jamais.

A l'issue de cet entretien réussi, le président français s'est accordé une petite pause dans la ville. Il a ainsi visité le théâtre San Ferdinando en compagnie du maire de Naples. Un arrêt qui n'est pas dû au hasard et qui représente beaucoup pour le couple Macron. Ce bâtiment a en effet été dirigé par le dramaturge italien Eduardo di Filippo, grâce à qui Emmanuel Macron s'est considérablement rapproché de celle qui deviendra sa femme.

""Edouardo di Filippo est un auteur particulier pour moi parce que j'ai rencontré ma femme grâce à lui. 'L'Art de la comédie' n'est certainement pas sa pièce la plus napolitaine - mais c'est une belle pièce de théâtre. Je l'ai adaptée quand j'étais au lycée et c'est à cette occasion que j'ai rencontré ma femme, donc il a une place spéciale dans mon cœur", a-t-il déclaré à la presse italienne dans des propos retranscrits par Gala.

A cette époque, Emmanuel Macron a 16 ans, sa professeure de français Brigitte en a 39. Tous deux feront fi de leur différence d'âge et tomberont rapidement amoureux, ce qui poussera Brigitte à quitter son mari de l'époque et à épouser l'élu de son coeur en 2007.