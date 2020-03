Relayé dans tous les médias, tout le monde entend parler du coronavirus à longueur de journée. Ce virus qui a fait plus de 100.000 victimes dans le monde inquiète de plus en plus les citoyens. Par conséquent, les équipes du 13 heures de TF1 ont choisi de lancer leur journal avec le coronavirus.

"En tout cas, à chaque heure qui passe, on apprend de nouveaux cas de coronavirus qui nous interpellent parfois. Un premier cas au Vatican par exemple ce matin, et puis hier soir en France, l'hospitalisation dans un état sérieux d'un député, Jean-Luc Reitzer. Il est hospitalisé ". Ce furent les derniers mots de Jean-Pierre Pernaut avant d'être pris d'une violente... quinte de toux ! En plus de ne pas arriver à se reprendre, le présentateur tousse dans sa main et ne suit donc pas les recommandations faites par le Gouvernement français, qui conseille de tousser dans son coude.

Tant bien que mal, Jean-Pierre Pernaut arrive à finir sa phrase avant d'être de nouveau pris par la toux. A la fin du sujet, l'animateur tente de rassurer en annonçant avec humour: "Désolé, une quinte de toux mais pas de fièvre". Pris d'une poisse sans pareil, à peine sa phrase terminée, Pernaut se remet encore à tousser.

Juste avant de rendre l'antenne, Jean-Pierre Pernaut reprend la parole: "Pardon encore pour ma quinte de toux tout à l’heure, mais rassurez-vous, tout va bien".

Maintenant que tout le monde est rassuré, il ne reste plus qu'à espérer qu'il se soit bien lavé les mains.