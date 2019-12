Un rythme soutenu que le Premier ministre britannique ponctue tout de même avec quelques moments de détente. Mais quand le journaliste demande à Johnson ce qu'il fait exactement avant de dormir, ce dernier récolte du politicien une réponse quelque peu étonnante. "Quelques équations et un peu de lecture de poèmes en grec", lui rétorque le conservateur. Le Premier ministre conservateur a même été plus loin encore, estimant que "chacun devrait lire de la poésie pour se détendre".







La réponse de Boris Johnson a surpris les Britanniques qui s'en sont beaucoup amusé sur la Toile.

Les élections approchent au Royaume Uni. Organisé le 12 décembre, ce scrutin revêt une importance toute particulière pour Boris Johnson qui a promis, en cas de réélection, de mettre enfin en oeuvre le Brexit. Le Premier ministre s'est donc lancé corps et âme dans la campagne. Dans une interview au journal britannique The Sun, le conservateur admet ainsi dédier pas moins de 16 heures par jour à la préparation de ces élections législatives. BoJo se lèverait ainsi à 6h, quitterait la maison à 8h et ne rentrerait chez lui qu'à... 22h30.