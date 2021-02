Une bataille à couteaux tirés qui nous emmènerait presque au Moyen-Âge. Le prince Ernst August de Hanovre fulmine : déjà en prise avec des déboires judiciaires après une arrestation en septembre 2020, l'époux de Caroline de Monaco s'attaque désormais à son fils qu'il accuse deRevenant sur une dotation faite entre 2004 et 2007 – il s'agirait d'un héritage anticipé –, il exige la restitution de trois biens familiaux, dont le superbe château de Marienburg. L'élégante bâtisse néo-gothique de Basse-Saxe, offerte par le Roi George V de Hanovre en 1857, est considérée comme le siège et l'ancienne résidence d'été de la famille des Walfes.

© AFP

Prestigieux, ce patrimoine n'en est pas moins juteux. Selon le Prince de 66 ans, on parlerait là de 5 millions d'euros, a-t-il affirmé au tribunal. Une somme qui a certainement motivé, du moins en partie, ce procès houleux entre père et fils. Les deux hommes entretiennent des relations fraîches depuis des années, le premier accusant le second de vouloir dilapider la fortune familiale comme bon lui semble. À ce jour, aucune date n'a été fixée concernant une éventuelle audience ou décision de justice.