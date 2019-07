Entre Eros Ramazzotti, 55 ans, et sa femme de Marica Pellegrinelli, de 24 ans sa cadette, l’histoire d’amour est finie. C’est dans un communiqué que les principaux intéressés ont fait part de leur séparation officielle : « Ça a été 10 ans merveilleux, ensemble, nous avons construit une superbe famille et avons été heureux d’une façon inoubliable, peut-on lire dans le communiqué. Nous sommes tranquilles dans notre choix de se séparer et vous continuerez à nous voir souvent ensemble. Aujourd’hui, nos rapports sont sereins. L’amour qui existait s’est transformé et est toujours là. Le respect et l’estime que nous avons l’un envers l’autre restent et resteront toujours inchangés. On vous prie tous, surtout pour la sérénité de nos enfants, de respecter notre vie privée, comme il se doit dans ce moment de séparation.»Après s’être rencontrés sur la scène des Wind Music Awards - événement où Eros Ramazzotti a eu un réel coup de foudre pour le mannequin - en 2009, le couple s’est fiancé au mois de mai de la même année avant de se marier à Milan en 2014. De leur union seront nés Raffaella Maria, en 2011, et Gabrio Tullio, en 2015. Eros Ramazzotti était déjà le père d’Aurora, née d’un premier mariage avec le modèle suisse Michelle Hunziker