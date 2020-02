Selon une enquête de BFMTV révélée ce mardi, l'animateur de Touche pas à mon poste pourrait se présenter aux élections présidentielles de 2022 en France.

Et si l'influence et les fans de Cyril Hanouna lui permettaient de devenir président ? C'est la nouvelle crainte de l'entourage d'Emmanuel Macron, qui a peur que l'impact médiatique du présentateur de TPMP lui permette de devenir candidat à la présidentielle. Un ministre proche de Macron s'est exprimé sur le sujet, craignant "un phénomène à la Coluche". "Là, on serait très très mal", a-t-il ajouté.

En octobre 1980, l'humoriste Coluche s'était en effet présenté comme candidat au premier tour des élections présidentielles. Et il avait réussi à récolter 15% des intentions de vote, avant de renoncer à faire campagne, dénonçant des pressions du monde politique et médiatique.

Ce qui inquiète réellement l'entourage d'Emmanuel Macron est aussi le fait que certains hommes politiques influents dans le monde sont des personnalités issues du show-biz. L'italien Beppe Grillo et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, par exemple, sont deux humoristes. De quoi, peut-être, donner des idées à Cyril Hanouna...

Sur le plateau du "Morandini Live" ce mardi, le principal intéressé a freiné les informations qui circulent : "Je n'ai pas du tout pensé à cette candidature. Je n'ai aucune intention, ni prétention là-dessus". Ce sont plutôt les internautes et ses followers qui l'imaginent bien président, mais lui ne se pose pas la question maintenant. "Je suis juste là pour essayer de divertir les gens. Pour l'instant, je ferme la porte. Je pense que les Français ont envie d'autre chose", a-t-il conclu.