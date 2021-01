Harry et Meghan auraient décidé de faire un pas de côté sur les réseaux sociaux, révèle l'hebdomadaire britannique Sunday Times ce dimanche.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont ensemble réuni plus de 10 millions d'abonnés sur leur compte Instagram officiel (@sussexroyal), seraient désillusionnés par la "haine" récurrente à laquelle ils font face en ligne.

© Instagram @sussexroyal

Selon le Sunday Times, le couple, qui s'est retiré de ses fonctions royales l'année dernière, n'aurait pas l'intention d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir Archewell, son organisation à but non lucratif fondée en octobre. Il serait également très peu probable que la paire retourne sur les réseaux à titre personnel.



Aucun nouveau contenu n'a d'ailleurs été publié sur la page Instagram de Meghan et Harry depuis mars 2020.

Ce retrait progressif des médias sociaux n'est pas une surprise, à en croire les déclarations récentes de Meghan Markle. La duchesse affirmait en octobre dernier être submergée par le flux de haine et de critiques déversé en ligne à son encontre."En 2019, j'étais la personne la plus traquée au monde sur les réseaux, alors que pendant huit mois, je n'étais même pas visible car j'étais en congé de maternité puis je m'occupais de mon bébé", déclarait l'ancienne actrice. "Ces commentaires, c'est presque insurmontable, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas imaginer ce que ça fait. Peu importe si les gens ont 15 ou 25 ans, la quantité de choses fausses qu'ils déclarent à mon égard ont des conséquences énormément dommageables sur ma santé mentale et émotionnelle"