L'heure des adieux au prince Philip est venue pour la famille royale britannique, qui enterre samedi celui qui pendant plus de sept décennies a épaulé sans relâche Elizabeth II et la couronne, lors d'une cérémonie en comité restreint à cause du coronavirus.

Le fil infos:

- 16h00: début officiel de la cérémonie. Une minute de silence est respectée partout en Angleterre.

- 15h57: Les officiers de marine portent le cercueil et vont l'emmener à l'intérieur de la Chapelle Saint-Georges.

- 15h47: La reine Élisabeth apparaît pour la première fois de la cérémonie à bord de sa Bentley. La Reine est accompagnée comme le veut la tradition par sa dame de compagnie. Mais cette dernière ne rentrera toutefois pas pas dans la Chapelle Saint-Georges.

© AFP

- 15h45: La procession débute. Le prince Philip effectue son dernier voyage à bord d'un 4X4 Land Rover qu'il a participé à concevoir pendant plus de 16 ans et qui avait été dévoilé jeudi. Suivent dans le cortège, le prince Charles et ses deux fils, William et Harry.

- 15h40: Le cercueil du prince Philip sort du château de Windsor.

- 15h30: Les invités arrivent les uns après les autres au château de Windsor pour les funérailles.

- 15h15: Kate Middleton arrive à Windsor. La duchesse de Cambridge suit Zara Phillips et Mike Tindall.

- 15h: Les poneys du prince Philip et sa calèche sont arrivés. Le prince Philip tenait à ce que ses deux poneys, Balmoral Nevis et Notlaw Storm, soient présents pour ses funérailles. Ils tirent la calèche du prince, qu'il a conçue il y a 8 ans. A son bord, on distingue le béret et les gants du duc, installés à sa place, vide aujourd'hui. Le prince Philip a appris à conduire des calèches à l'âge de 50 ans. Il s'est distingué dans les compétitions jusqu'en 2003.

- 14h30: Marches militaires en l'honneur du prince Philip. Autour du château de Windsor, les militaires sont rassemblés avant les funérailles pour rendre hommage au prince Philip. Le duc d'Edimbourg était colonel de sept régiments, dont celui des grenadiers de la reine.