Quandcôtoient. C'est avec son humour habituel que Gad Elmaleh est revenu sur son passage au sein de la famille princière monégasque dans. Et pour cause : la famille de son ex-compagne, Charlotte Casiraghi, la maman de son fils Raphaël, est l'une des sources principales de son prochain spectacle.

Si on y apprend que sa belle-mère Caroline de Monaco et "très drôle, fine et élégante", c'est surtout Albert II qui semble avoir inspiré l'humoriste français de 49 ans. Le Prince serait effectivement "très bon imitateur" en privé. Un trait de personnalité méconnu qui fait dire à Gad Elmaleh qu'il aimerait le faire apparaître dans un sketch à venir.

L'acteur en a également profité pour glisser une anecdote savoureuse au sujet de son fils de 7 ans. "Il monte à cheval comme sa mère et fait le show comme son père. C'est un mélange 'monakech' !", a-t-il lâché dans le magazine.