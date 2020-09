Papa comblé, l'ancien One Direction Zayn Malik a également commenté l'heureux événement sur le réseau social. "Notre petite fille est arrivée, en bonne santé et magnifique. Tenter de mettre des mots sur ce que je ressens maintenant est une tâche impossible. L’amour que je ressens pour ce petit être humain est au-delà de mon entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de dire qu’elle est à moi et reconnaissant pour la vie que nous allons passer ensemble", à écrit le chanteur britannique de 27 ans.

Carnet rose en haut lieu ! Après une grossesse quelque peu chamboulée par le coronavirus, Gigi Hadid, 25 ans, a finalement accouché à New York.", a annoncé la soeur de Bella à ses 58 millions d'abonnés, partageant un premier cliché en noir et blanc du bébé.