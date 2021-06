© Ennio Cameriere/Reporters/Splash

Pour Patrick Weber, spécialiste des têtes couronnées, en appelant leur fille par ces prénoms, le duc et la duchesse de Sussex ont parfaitement réussi leur opération de communication et rappelé qu’ils font partie du giron de la famille royale et qu’ils comptent y rester. Une opération de communication rondement menée.