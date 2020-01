C'est la crise au sein de la famille royale britannique suite à la décision du prince Harry et de son épouse Meghan de se mettre en retrait de la monarchie.

Pas un seul jour sans que de nouvelles informations ne tombent au sujet du "Megxit". Si Meghan est retournée au Canada et que la reine Elizabeth II a convoqué ce lundi une réunion de crise pour tenter de résoudre le casse-tête, une vidéo est en train d'agiter la toile et tendrait à prouver qu'Harry et Meghan avaient imaginé leur retrait de la famille royale depuis de nombreux mois.

Samedi, en effet, plusieurs médias britanniques assuraient que Meghan Markle aurait dernièrement signé un contrat avec Disney. Celle qui a été actrice avant de se marier avec le Prince Harry a ainsi accepté de donner sa voix à un personnage d'un futur film de la célèbre société de production. En contrepartie, la duchesse de Sussex a demandé que soit fait un don à Elephant without borders, une oeuvre de bienfaisance s'intéressant à la nature et aux animaux.

Sur la vidéo qui circule, justement, on peut comprendre que cet arrangement avec Disney remonte à plusieurs mois. Sur les images, prises à l'avant-première du Roi Lion le 14 juillet 2019, on peut apercevoir Harry discuter avec Bob Iger, CEO de Disney. Et si on écoute bien, on peut entendre le prince expliquer que son épouse, qui apparaît elle en train de dialoguer avec Jay-Z et Beyoncé, a déjà réalisé des voix off par le passé et que ça lui plairait encore. Réponse de Bob Iger: "On adorerait essayer!".