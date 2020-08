La sortie du livre "Harry et Meghan. Libres", le 13 août prochain, en français aux éditions Seuil, fait déjà couler depuis plusieurs jours beaucoup d’encre dans la presse britannique. Même le très sérieux Times consacre des articles à ce qu’il convient bien de nommer un grand déballage et règlement de comptes du duc et de la duchesse de Sussex avec la famille royale.

Officiellement, le couple n’a pas rencontré les deux auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand mais ils ont autorisé leurs amis à faire quelques révélations et mises au point, permettant de diffuser leur chronologie des faits successifs qui les ont conduits à quitter la vie publique de la Cour et s’installer à Los Angeles avec leur fils Archie.

(...)