Le prince Harry et son épouse Meghan, qui ne fêtent pas Noël avec la reine Elizabeth II cette année, passent du temps en famille au Canada avec leur bébé Archie, a indiqué une porte-parole du couple. Harry et Meghan ont pris des vacances prolongées de leurs fonctions royales après s'être ouverts dans un documentaire, en octobre, de leurs difficultés face à l'exposition médiatique.

"Cette décision de s'installer au Canada reflète l'importance de ce pays du Commonwealth pour chacun d'eux", a indiqué la porte-parole, précisant qu'ils appréciaient "la chaleur du peuple canadien et la beauté du paysage avec leur jeune fils", né le 6 mai 2019.

"Le duc de Sussex se rend fréquemment au Canada depuis de nombreuses années et la duchesse y a habité sept ans avant de devenir un membre de la famille royale", a-t-elle ajouté. Ancienne actrice, l'Américaine Meghan Markle résidait à Toronto lorsqu'elle participait au tournage de la série "Suits".

"Au Prince Harry, à Meghan et à Archie: nous vous souhaitons un séjour plaisant et paisible au Canada. Vous êtes entre amis ici, et vous êtes toujours les bienvenus", a tweeté le Premier ministre canadien, Justin Trudeau.

En novembre, le couple avait annoncé qu'ils fêteraient Noël avec la mère de Meghan, Doria Ragland, et non avec la reine, 93 ans, à Sandringham (est de l'Angleterre) où la famille royale passe traditionnellement Noël.

Le mari d'Elizabeth II, le prince Philip, 98 ans, pourrait également être absent de Sandringham, après avoir été hospitalisé "par précaution" vendredi dans un hôpital privé de Londres en raison de "problèmes de santé préexistants".

Selon les médias britanniques, il est entré à pied à l'hôpital et devrait y rester "quelques jours".

Le Sun affirme qu'il est en mauvaise santé depuis un mois, ayant notamment souffert d'une "mauvaise chute" l'ayant contraint à garder le lit pour quelques jours. Un autre tabloïd, le Daily Mail, précise qu'il a été amené à l'hôpital par hélicoptère et qu'il présente des symptômes similaires à ceux de la grippe.

L'hospitalisation de son mari n'a pas empêché la reine de faire le trajet inverse et de quitter vendredi matin Londres, où elle a lu jeudi le programme du gouvernement de Boris Johnson devant le Parlement, pour rejoindre Sandringham.