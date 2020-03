Le 5 mars, le couple était officiellement de sortie à Londres.

Ils ont captivé flashs et regards. Ce jeudi 5 mars, les Sussex étaient attendus aux Endeavour Fun Awards, à Londres, pour l’une de leurs ultimes sorties officielles pour le compte de la royauté britannique. Et à l’occasion de ce come-back tant attendu de ce côté de l’Atlantique, Meghan et Harry ont étalé toute leur complicité, s’offrant un cliché déjà culte en prime. Et même la pluie n'a pas pas pu les empêcher de rayonner.

L’image où Harry, sourire jusqu’aux oreilles et imposant parapluie à la main, échange un tendre regard avec sa femme semble résumer à elle seule leur bonheur post-Megxit. Autre signe de cette liberté (re)trouvée ? Le look réussi de l’ancienne actrice. Bleu électrique, robe moulante signée Victoria Beckham, maquillage plus prononcé… Meghan était, il faut bien l’avouer, rayonnante dans la capitale anglaise. Cette sortie aux faux airs de film romantique aura eu le mérite de séduire les réseaux sociaux. Une bonne fois pour toutes ?