Près de 9000 kilomètres le séparent aujourd'hui de la famille royale britannique. Mais pour ses 36 ans, et malgré les dissensions, le prince Harry a pu constater que la bienveillance était toujours de mise de l'autre côté de l'Atlantique. Ce 15 septembre, le duc de Sussex a reçu de tendres messages de la part de son frère, William, et de Kate Middleton, mais aussi de son père, Charles, et de sa grand-mère, Elizabeth II.Faisant fi des tensions post-Megxit, le clan a préféré mettre en avant un prince Harry souriant et goguenard sur ses différents comptes Instagram officiels. Des marques d'attention qui font émerger une pointe de nostalgie alors que le fils cadet de Diana devrait fêter son anniversaire dans sa nouvelle demeure de Santa Barbara dans la plus grande intimité avec Meghan et leur petit Archie.