Ce mardi 23 juillet, à l’occasion d’une visite aux membres de l’association Roots and Shoots, le prince Harry a eu l’honneur de rencontrer la primatologue Jane Goodall, idole de la duchesse de Sussex et fondatrice de l’association qui a vu le jour en 1991.

Son objectif est de rassembler des jeunes qui travaillent sur des questions humanitaires et environnementales à travers une cinquantaine de pays. Les jeunes ont eu l’occasion de présenter leurs travaux concernant la pollution, les déchets ou encore la sauvegarde des espèces en danger. En tant que président du Queen’s Commonwealth Trust et ambassadeur des jeunes du Commonwealth, le duc a déjà rencontré des jeunes du monde entier qui ouvrent la voie avec des solutions et des campagnes créatives en faveur du développement durable. La rencontre était importante également pour Jane Goodall qui a estimé que la visite du prince allait "inspirer les participants en sachant que quelqu’un de son envergure est impatient de connaître leurs efforts". Instagram