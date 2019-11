Aux Etats-Unis, Halloween est une véritable institution. Il n'est donc pas surprenant que les stars mettent le paquet dans leur déguisement. Et à ce petit jeu-là, Heidi Klum a déjà montré qu'elle était imbattable. Cette année encore, l'actrice et mannequin a éclipsé tous les autres invités en apparaissant à sa propre fête déguisée en créature bionique.





© reporters

Pour arriver à ce résultat, plusieurs maquilleurs et artistes ont dû travailler sans relâche pendant une dizaine d'heures. Un travail auquel ont pu assister les plus curieux. En effet, la star s'est assise face à la vitrine d'une librairie new-yorkaise pendant toute la durée de sa transformation. Et pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre sur place, elle a pris soin de partager chaque étape sur son compte Instagram.