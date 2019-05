Pour rappel, mardi, le tribunal de Nanterre a estimé que la justice française était bien compétente pour trancher le litige sur l'héritage Hallyday. Une décision qui marquait un revers pour Laeticia, la veuve du chanteur, qui souhaitait que le contentieux l'opposant à David Hallyday et Laura Smet soit tranché aux Etats-Unis. Depuis plus d'un an, les deux aînés du chanteur ont engagé une bataille judiciaire au long cours contre Laeticia Hallyday, pour obtenir leur part d'héritage dont ils estiment avoir été privés par un testament rédigé aux Etats-Unis.

Avec la décision du tribunal tombée mardi, David et Laura peuvent à présent espérer obtenir une partie de la fortune de leur père.

Une fortune colossale

En 2018, la justice française avait, comme l'explique Le Figaro, ordonné le gel de certaines sommes en attendant le verdict de savoir quel tribunal (français ou américain) serait compétent.

Ce mercredi, nos confrères français dévoilent les chiffres secrets de cette fortune. Des chiffres qu'ignoraient même Laura, David et le fisc français.

En voici les éléments majeurs:

- La propriété de Marnes-La-Coquette près de Paris: environ 13,3 millions d'euros.

- La propriété ci-dessus est louée entre 45.000 et 145.000 dollars par semaine (soit entre 40.000 et 130.000 euros)

- Des droits d'auteurs estimés à 1,53 millions d'euros par an son versés au défunt chanteur.

- En 2018, les royalties versées par les maisons de disques atteignaient environ 4,4 millions d'euros.

Selon le calcul du Figaro, la justice française aurait donc gelé quelque 24,3 millions d'euros de cette fortune.