Hugh Grant ne manque décidément pas de flegme. L'acteur de 60 ans, qui vient de révéler avoir été touché par le coronavirus avec sa femme au mois de février dernier, s'est confié sur ses symptômes auprès de l'animateur Stephen Colbert. Et cela ne manquait d'humour.a-t-il détaillé lors du talk-show. Une sensation ô combien désagréable qui lui a fait penser au nabab déchu d'Hollywood : Harvey Weinsten.stein s’était assis sur ma poitrine", a-t-il ajouté, pince-sans-rire.Hugh Grant ne s'est pas arrêté en si bon bon chemin et livré ses impressions au moment de perdre le goût et l'odorat :La Toilea drôlement apprécié sa franchise.