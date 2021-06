Ce mercredi, l'animateur américain James Corden a emmené les acteurs de "Friends" faire un tour en voiturette de golf, ce qui a bien failli se terminer en drame.

Un mois après leurs "retrouvailles", la bande d'amis était invitée pour une émission spéciale du "Carpool Karaoke", dans laquelle Corden convie habituellement des célébrités à partager un trajet avec lui, pour chanter et discuter de choses et d'autres.



Les acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry se sont prêtés au jeu et ont tous chanté en coeur la chanson emblématique de la sitcom: "I'll Be There For You" par The Rembrandts.

"J'ai toujours voulu faire un 'Carpool Karaoke'", s'est réjoui Courteney Cox (Monica) à la fin de la chanson, visiblement ravie de ce moment.

Mais lorsque l'animateur a garé la voiturette de golf, il a oublié de mettre le frein. Le véhicule a alors commencé à reculer, à la grande surprise des acteurs.

"Honnêtement, j'ai failli tuer les acteurs de 'Friends'", a déclaré Corden après coup, un peu stressé.

"J'ai vraiment pensé que nous allions mourir pendant une seconde", a quant à elle déclaré Jennifer Anniston après être sortie du véhicule.

Mais que les fans de la série se rassurent : malgré cette petite frayeur, tous les acteurs se portent bien !