Sharon Stone, Laura Dern, Riz Ahmed, Hollie Mary Combs... la liste des célébrités qui déplorent la perte d'un proche à cause de la pandémie de Covid-19 est longue. Le nom de Jamie Dornan, connu pour son rôle dansvient malheureusement d'y être ajouté. L'acteur irlandais a en effet perdu son père, Jim Dornan, mort à l'âge de 73 ans après avoir lutté contre le virus.

"Très triste nouvelle ce matin du décès du professeur Jim Dornan, mécène passionné, avocat et ami de tous à Leukaemia & Lymphoma NI. Jim était le champion de tant de petites œuvres caritatives et de causes au sein de l'Irlande du Nord et cet héritage vivra", pouvait-on lire dans un communiqué publié le 15 mars. Ancien professeur et gynécologue-obstétricien, il avait fait un passage sur le petit écran aux côtés de son fils et de Gillian Anderson dans la série The Fall. Le Belfast Tribune lui a également rendu un chaleureux hommage.