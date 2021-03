"Tellement inspirant"



Perdre 15 ans en un coup de ciseaux, c'est possible. Jane Fonda vient de le prouver. Légende vivante de l'âge d'or hollywoodien et activiste au caractère bien trempé, l'actrice de 83 ans a surpris son monde en changeant de coupe de cheveux.

Immortalisée par Harper's Bazaar, celle qui avait déjà troqué sa mythique chevelure blonde pour une coupe courte aux reflets argentés y apparaît avec une coupe mulet. Une coupe ultra tendance qui a eu le mérite de faire rajeunir drastiquement la star. Toujours avides d'excentricités en tous en genres, les millennials ont été nombreux à féliciter Jane Fonda pour ce choix fort. "83 ans est la nouvelle vingtaine", "tellement inspirant" ou encore "féroce et belle", peut-on lire sous la publication qui a fait sensation.

L'actrice en a profité pour faire le point sur sa vie amoureuse dans les colonnes du prestigieux magazine. "Je ne veux plus être dans une relation, une relation sexuelle. Je n’ai plus ce désir", a-t-elle confié sans détour. "Est-ce que je fantasme ? Oui, voilà mon fantasme, je vais vous le dire. C’est de rencontrer un professeur ou un chercheur, ou quelqu’un de ce domaine qui soit réellement capable d’aimer, de chérir une femme, de façon à ce que je puisse me tester et voir si je peux me dévoiler/jouir. Je pense que maintenant je pourrais, mais le problème c’est que, comme un homme, j’aimerais un homme plus jeune”, a-t-elle ajouté, droite dans ses bottes.