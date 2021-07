"Tu es grosse"

Dans une enquête menée par le journaliste Ronan Farrow dans le New Yorker, une source a fait de fracassantes révélations. "Je suis Britney Spears !", aurait martelé Jamie Spears à l'envi dès les débuts de la mise sous tutelle en 2008, s'enorgueillissant de son nouveau statut. "Tu es grosse. Papa va te mettre au régime et te trouver un coach, tu vas te remettre en forme", aurait-il tonné selon Jacqueline Butcher, amie de la famille et témoin de la scène.

À l'époque, Jamie entend relancer la carrière de sa fille dans le show-business et n'aurait pas hésité à l'humilier pour y parvenir. "Il se collait à son visage – les postillons volaient – en lui disant qu'elle était une putain et une mauvaise mère", assure-t-elle dans le journal américain.

"Déprimée" et "traumatisée", Britney Spears n'a toujours pas son avenir entre ses mains malgré un témoignage explosif au tribunal le 23 juin.