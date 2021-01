"J'ai honte"

"Je suis sans voix", a tweeté Chris Evans, le Captain America de la saga Marvel. "Accepter les résultats d'une élection légitime et démocratique est patriotique. Les refuser et inciter à la violence est anti-américain", a argué Karlie Kloss, ancienne amie d'Ivanka Trump et épouse du frère de Jared Kushner, le conseiller de Donald Trump. Khloé Kardashian, "écoeurée", a préféré dénoncer le "privilège blanc" des manifestants en présence. "En tant que citoyenne américaine, fille de deux vétérans et soeur d'une autre, j'ai honte de ce qu'il se passe à Washington. Hypocrisie, honte, embarras. Des moutons non-patriotiques qui boivent des paroles dangereuses. Une triste journée pour l'Amérique", a confié la chanteuse P!nk, amère. "C'est un coup d'était fomenté pour qu'une star de télé-réalité reste au pouvoir", a quant à elle tweeté Alyssa Milano avec ironie. Ashton Kutcher, Alec Baldwin, Mark Ruffalo ou encore Cardi B ont également partagé leur colère.