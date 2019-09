Le chanteur de 68 ans fait lui aussi sa rentrée.

Disparu des radars depuis quelques années, l’interprète de "Je te donne" est sorti de sa retraite pour lancer la quatrième saison du Quotidien de Yann Barthès. Parrain de l’émission, Jean-Jacques Goldman fait semblant de ne plus maîtriser micro et caméra, voire de perdre carrément ses moyens en recommençant les prises plus de trois fois. "J’ai perdu l’habitude… Bonjour, je suis Jean-Jacques Goldman et je déclare officiellement ouverte la quatrième saison de Quotidien . Bah voilà. Yann, c’est à toi. Et sois bon !" Résultat ? Buzz vidéo avec plus de 200 000 vues.