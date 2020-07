Jean-Louis Aubert, l'ancien membre du groupe Téléphone, a surpris ses fans en annonçant avoir été hospitalisé en urgence dimanche, "au lendemain d'une émission radio".





Alors qu'il se sentait en pleine forme, le sexagénaire confie s'être retrouvé "en quelques heures sur le fil de la vie, à respirer entre deux murs de douleur". Heureusement, plus de peur que de mal pour l'auteur-compositeur-interprète.





"Je récupère à une vitesse hallucinante (paraît-il) et j'ai un très bon moral. J'aurais pu continuer à ignorer cette petite anomalie génétique et me retrouver un genou à terre ou pire. (...) Mais je vais bien et j'espère vous retrouver bientôt", conclut-il dans un message posté sur sa page Facebook.