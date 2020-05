Après Michel Piccoli et Jean-Loup Dabadie, "Bebel" perd encore un illustre copain. Plus qu'un ami, Guy Bedos, mort à 85 ans, était un véritable "frère" pour l'acteur français. Le coeur brisé, il lui a rendu un hommage déchirant dans le Parisien.

"Il a été mon tout premier ami dans ce métier. Il avait 16 ans, j'en avais 17 et nous avions des rêves plein la tête", a-t-il confié au quotidien français. À cette époque, Guy Bedos débarquait tout juste d'Algérie et c'est ensemble que le duo s'est lancé dans le théâtre en 1951. "Ce fut un fiasco total, mais le début d'une grande et belle amitié", s'est-il souvenu. "Plus qu'un ami, je perds un frère. J'ai une pensée émue pour ses enfants et pour sa compagne Joëlle", a-t-il ajouté non sans émotion.