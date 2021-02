Jennifer Aniston et Courteney Cox, despour la vie. Ce 11 février, l'éternelle Rachel Green a fêté ses 52 ans, l'occasion pour son acolyte de toujours de déterrer quelques photos de ses archives personnelles.

“Joyeux anniversaire Jenny Louise ! Nous nous connaissons depuis si longtemps que je ne me souviens même plus pourquoi je t’appelle comme ça. Je t’aime !”, a-t-elle écrit sur son compte Instagram, où les fans de la série culte et le reste de 10 millions de followers ont pu découvrir deux photos inédites du duo. Sur la première, on voit les deux actrices aux côtés de Coco, la fille que "Monica Geller" a eue avec l'acteur David Arquette, aujourd'hui âgée de 16 ans. Sur la deuxième, les deux complices semblent parties en road trip, chapeau de cow-boy sur la tête. Une belle amitié qui dure depuis les années 1990.