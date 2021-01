Seraient-ce les moufles XXL, la parka sans chichis ou bien la pose dans le froid intense de Washington D.C. ? Sûrement tout cela à la fois. On peut le dire : Bernier Sanders a presque chipé la vedette à Joe Biden durant son investiture, du moins sur les réseaux sociaux. Là, l'image de l'homme politique de 79 ans a été transformée en "mème" viral en un rien de temps. Et même les plus grandes vedettes d'Hollywood ont pris la balle au bond.

Jennifer Aniston a notamment partagé une série de détournements humoristiques sur son compte Instagram. L'actrice américaine a régalé ses 36 millions d'abonnés en allant placer le sénateur du Vermont sur le mythique canapé du générique de Friends.

Sarah Jessica Parker n'a pas hésité à éjecter Samantha de la bande de Sex and the City pour installer Bernier Sanders à ses côtés.

Demi Moore, elle, a incrusté le visage impassible et masqué de l'ancien candidat progressiste pour rejouer une scène mythique du film Ghost.

Démocrate engagée de longue date, Eva Longoria a préféré l'asseoir sur l'un des porches cossus de Wisteria Lane. Florilège.