Attention, graine de star. Si Shakira et Jennifer Lopez ont assuré le show en duo lors de la mythique mi-temps du Super Bowl, la fille de J.Lo et Marc Anthony a également tapé dans l'oeil des observateurs. Emme, 11 ans, y a effectivement poussé la chansonnette aux côtés de maman. Déjà pleine de confiance en elle, on a notamment pu l'entendre chanter le refrain de "Born in the USA" de Bruce Springsteen. Une sacrée performance saluée par de nombreuses stars dont Kim Kardashian et Ryan Seacrest.