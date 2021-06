Rencontre au sommet. À l'occasion du G7, Jill Biden endosse son rôle de Première dame hors des frontières des États-Unis. En plus d'un moment privilégié avec Carrie Symonds, l'épouse de Boris Johnson, et son fils Wilfried, la First Lady a pu rencontrer l'une des figures mythiques du Royaume-Uni : Kate Middleton.

Mû par la passion de l'éducation, le duo s'est retrouvé à la Connor Downs Academy de Hayle, une école des Cornouailles. Tenues colorées et bonne humeur à toute épreuve, les deux femmes ont fait sensation, et l'ancienne professeure était clairement dans son élément.

© AFP

Autre point marquant de ce voyage officiel ? Un blazer qui n'est pas passé inaperçu. Ce jeudi 10 juin, l'épouse du président américain Joe Biden est apparue dans une pièce signée Zadig & Voltaire où l'on pouvait lire "Love" inscrit en sequins dans le dos. Certains médias, dont Madame Figaro, voient là un pied de nez à Melania Trump qui avait défrayé la chronique en arborant une veste sur laquelle où pouvait lire "Je m'en fiche complètement et vous ?". L'amour plutôt que l'indifférence, voilà le programme qu'entend défendre Jill Biden.