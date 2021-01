Si de récents bruits de couloirs avançaient que Marie avait eu du mal à encaisser son exil parisien, soi-disant motivé par des tensions avec sa belle-soeur, une chose semble sûre : ses enfants Athena et Henrik vivent bien leur escapade dans la capitale.

Anniversaire neigeux, anniversaire heureux ? Après Josephine et Vincent, les jumeaux de la princesse Mary et du prince Frederik, c'est au tour d'Athena de fêter son anniversaire en janvier.Installés à Paris depuis l'année 2019, Marie, Joachim et leurs deux enfants ont vu la capitale française se couvrir d'un épais manteau de neige ce mois-ci. Une ambiance quasi scandinave qui a comblé la fillette de tout juste 9 ans. La princesse Marie a elle-même immortalisé ce moment et a diffusé les clichés très "hygge" sur le compte Instagram officiel du Palais.