Ce samedi, Miss Belgique fait son grand retour sur RTL. Le concours qui élit la plus belle femme du Royaume sera diffusé, à partir de 20 h 30, sur RTL Play, la plateforme digitale du groupe. Ancienne Miss Belgique, et depuis peu ancienne animatrice de RTL-TVI, Julie Taton revient pour nous sur son sacre et sur ce que ce dernier lui a apporté.

"Cette élection a tout changé dans ma vie. Sans ce titre de Miss Belgique, je n'aurais certainement pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, à la télévision et ailleurs", explique Julie Taton. Celle qui a reçu la prestigieuse couronne en 2003 regrette toutefois que le concours se soit un peu éteint avec les années. "L'élection a perdu de sa magie avec le temps. (...)