Confinés dans leur résidence secondaire d'Anmer Hall, Kate et William ont réservé une belle surprise aux professeurs et aux élèves de l'école de Casterton.

Kate et William sont actuellement confinés avec leurs trois enfants dans leur résidence secondaire de Casterton, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ce mercredi 8 avril, le Duc et de la Duchesse de Cambridge en ont profité pour faire une surprise aux élèves et aux enseignants de la Casterton Primary Academy.

"Je n'arrive pas à croire qu'ils nous aient choisis"

Kate et William ont réalisé un appel vidéo avec l'école primaire. Le couple royal a remercié les professions et le personnel de l'école pour leur travail acharné et le dévouement. En effet, alors que la Grande-Bretagne est également soumise au confinement, ils restent à l'école pour accueillir les enfants du personnel soignant qui travaille dans un grand hôpital à proximité.

Durant l'appel, les élèves ont montré au duc et à la duchesse les bricolages qu'ils avaient réalisés pour Pâques. Plusieurs enfants ont également présenté des portraits de leurs parents et du travail qu'ils faisaient, tout en expliquant pourquoi ils étaient fiers d'eux.

La directrice de l'école s'est montrée très touchée et reconnaissante pour cette délicate attention de Kate et William. Elle a déclaré que cet appel avait été un véritable coup de boost pour l'école et les enfants. "Je n'arrive pas à croire qu'ils nous aient choisis, parmi tous les habitants du pays. Tout le monde se sent vraiment très spécial. Ça a été un vrai coup de boost. C'est merveilleux", a déclaré la directrice de l'établissement.