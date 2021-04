Musique folk, cadre idyllique et images cinématographiques. Non, il ne s'agit pas de la dernière campagne d'une maison de mode dans le vent, mais bien de la dernière publication de Kate et William. Accompagnés de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, et de leurs chiens, les Cambridge ont surpris leur monde en dévoilant une vidéo en tous points inédite sur les réseaux sociaux.

Unie et souriante, la tribu royale se met en scène le long de la mer qui borde leur domaine d'Anmer Hall, dans le Norfolk, ou encore en train de griller des chamallows près d'un feu crépitant. Une ambiance très cottage chic qui leur sied à merveille et qui a su ravir les suiveurs de la royauté. Au-delà de la nouveauté, c'est aussi le timing qui a fait parler, le symbole étant presque trop fort pour être anodin.

"Mon père et mon frère sont prisonniers de la monarchie". La petite phrase du prince Harry chez Oprah s'est rappelée au bon souvenir de la presse britannique qui voit dans cette vidéo une réponse subtile de Kate et William. "Ici, le comportement ludique et extérieur prend une dimension de liberté d'action et d'émotion, et les trois enfants ont l'air merveilleusement décomplexés alors qu'ils courent pour s'amuser", a notamment commenté Judi James du Mirror, qui estime que ce coup de com' "va à l'encontre" de la position radicale du duc de Sussex. On notera que la vidéo a été vue plus de 6 millions de fois un moins de vingt-quatre heures.