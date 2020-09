Pourquoi la rentrée de Kate Middleton et du prince William rime avec soulagement People & Royals R.P. Un retour presque à la normale pour les Cambridge.

© AFP

En tout et pour tout, Kate Middleton et le prince William auront eu leurs enfants, George, Charlotte et Louis, avec eux durant cinq mois. Placé sous le signe du "homeschooling" (école à la maison, NdlR), leur confinement n'a pas toujours été de tout repos, famille royale britannique ou non. Ainsi, c'est un prince William un peu plus léger qui s'est récemment confié sur la rentrée de ses deux aînés. "Je pense que tous les parents poussent un soupir de soulagement avec le retour à l'école. Cinq mois, ça a été merveilleux, mais ça a été long ", a glissé le petit-fils d'Elizabeth II lors d'un déplacement du côté de Belfast le 9 septembre. George et Charlotte ont en effet enfilé leurs cartables direction la Thomas's Battersea, un prestigieux établissement londonien où ils sont (presque) des élèves comme les autres. Avant cela, la petite famille avait profité de leurs vacances dans les Scilly Isles et à Balmoral, en Écosse.