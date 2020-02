Tout comme le prince William, Kate Middleton aurait mal vécu le fait qu'Harry souhaite prendre ses distances avec la famille royale.

Comme l'explique une source bien informée à US Weekly, Kate Middleton aurait "peur de ne plus jamais être proche d'Harry". "Il lui manque", poursuit la source qui affirme que la duchesse de Cambridge aurait versé quelques larmes en apprenant la décision d'Harry et Meghan.

Ce n'est finalement pas très étonnant que la jeune femme vive mal l'éloignement de son beau-frère. Cela fait en effet plus de 15 ans qu'elle côtoie les membres de la famille royale britannique. Durant ce laps de temps, on imagine bien qu'elle a réussi à tisser des liens très forts avec les proches de son mari, et surtout avec son petit frère, Harry.

William aussi a accueilli la nouvelle avec beaucoup de tristesse. "J'ai enlacé mon frère toute ma vie et je ne peux plus le faire", aurait-il déclaré à l'un de ses amis proches.

Rappelons qu'Harry et Meghan ont décidé de s'éloigner suite à l'acharnement médiatique subi par Meghan Markle. Ils souhaitent ainsi devenir "financièrement indépendants" et vivre une partie de l'année au Canada.