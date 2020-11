Plus que jamais "Royal" la plus stylée grâce à son manteau de l'automne à petit prix, son costume cintré noir ou ses chemisiers à col Claudine, Kate Middleton a été élue 9e au classement mode concocté par la plateforme Lyst cette année. On y trouve des "personnalités dont le style a entraîné les plus fortes hausses des recherches, des ventes, de la couverture de la médiatique et des mentions sur les réseaux sociaux au cours des 12 derniers mois".

Ce qui justifie le fait de côtoyer Harry Styles (1er), Beyoncé (2e) ou encore Lizzo (7e) ? Ses masques à fleurs qui ont fait exploser les compteurs - +185% de recherches au Royaume-Uni - ou encore sa façon de conjuguer tendance et intemporalité. Quelque chose nous dit que la duchesse de Cambridge y sera toujours en 2021. Meghan Markle, qui était à la première place du podium en 2019, a quant à elle complètement disparu.