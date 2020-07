Plus que sa robe à pois du plus bel effet, c'est bien sa coupe de cheveux qui a subjugué les fans de la famille royale britannique. La Duchesse de Cambridge opte désormais pour une coupe plus dégradée, sublimée par la teinte phare du moment : le "bronde". Contraction de "brune" et "blond", elle apporte à sa chevelure des reflets clairs et cuivrés parfaits pour l'été, et devrait en inspirer plus d'une. "", peut-on lire sur Instagram. On n'aurait pas dit mieux.