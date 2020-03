Fière maman de trois enfants qu'elle couve avec soin, Kate Maddleton ne manque pas d'assouvir la curiosité de ses fans pour autant. Lors du premier voyage officiel des Cambridge en terres irlandaises, la Duchesse a parlé des nouveaux hobbies de ses aînés.



"J'aurais aimé que nous puissions emmener George et Charlotte, ils auraient adoré. George commence à apprendre la guitare", a-t-elle glissé alors qu'elle assistait à un concert du groupe local Noov en compagnie du prince William. Avant de s'enticher d'une six cordes, son fils avait pris goût un ballet, une passion qui avait d'ailleurs suscité les moqueries d'une présentatrice américaine en août dernier. Charlotte, 4 ans, ne pense qu'à la danse et la gymnastique. Roues, roulades et appuis renversés font partie intégrante du quotidien de la jeune princesse, a également confié Kate. Sportive, comme maman.