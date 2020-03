Kate Middleton et ses trois enfants étaient de sortie dans le comté de Norfolk ce 15 mars.

Telle mère, telle fille. Du haut de ses 4 ans, Charlotte est déjà une mordue de sport. Et alors que sa maman est fan de tennis, la petite princesse est complètement gaga de gymnastique. C’est ce que Kate Middleton a affirmé lors de son récent voyage officiel en Irlande au début du mois de mars. Et il y a une autre passion qu’elles partagent toutes les deux : la mode.

Dans un récent article de Hello! Magazine, on apprend que Kate Middleton et ses trois adorables bambins ont été aperçus dans un supermarché de Sainsbury. Présente ce jour-là, Kate Carter, fondatrice de la marque de poupée en chiffons Ugly Duckling Creations, s’est laissée aller à quelques confidences. "Elle était avec ses trois enfants, et elle était ravissante. Elle est absolument magnifique, et les enfants étaient aussi très beaux. Ils sont tellement bien élevés", a-t-elle glissé auprès du magazine.

Et Charlotte n’avait qu’un seul objectif : parcourir le rayon robes en long, en large et en travers. "Elle était trop mignonne", a confié Kate Carter, des étoiles encore plein les yeux. George, lui, développe désormais son oreille musicale. À 6 ans, le Prince vient tout juste de commencer à apprendre la guitare.