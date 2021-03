"Kate", éternel "pilier"



L'attitude d'une future reine. Alors que la famille royale navigue en eaux troubles depuis l'interview événement de Meghan et Harry, Kate Middleton garde le cap. Bientôt une décennie après son mariage royal à Westminster, l'épouse du prince William, qui a été décrit commepar les événements récents, a accumulé assez d'expérience pour voir venir.

"Kate est un leader naturel qui a une magnifique capacité à rester calme, même dans les situations les plus difficiles", a confié une source à Us Weekly dans des propos rapportés par Madame Figaro. Décrite comme une "mère protectrice" et une femme aimante, Catherine s'efforce de garder la tête haute pour le bien de son noyau dur. "Le fait d’être dans un mariage fort et solide avec William aide. Ils s’appuient l’un sur l’autre dans les moments difficiles et parlent de leurs problèmes. Elle a été le pilier de son mari pendant toute cette épreuve", a ajouté cette même source qui explique aussi que la Duchesse tient à être irréprochable pour George, Charlotte et Louis. "Elle veut donner l'exemple de par son attitude, c'est important pour elle d'être un modèle inspirant pour eux", peut-on lire dans le média américain. En coulisses, Kate Middleton a toutefois été touchée par le fait que Meghan Markle en remette une couche sur leur dispute lors de son mariage avec Harry en 2018.