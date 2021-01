Un trio de choc pour un anniversaire pas comme les autres. Pour fêter ses 39 ans, Kate Middleton a dû composer avec le confinement total imposé par le Royaume-Uni pour endiguer la nouvelle mutation de la Covid-19. Fort heureusement, la duchesse de Cambridge a pu compter sur toute la détermination de ses trois bambins, George, Charlotte et Louis, pour marquer le coup ce 9 janvier.

À sept, cinq et deux ans, les enfants de Kate se sont retroussé les manches pour organiser eux-mêmes une tea party avec thé à l'anglaise et gâteaux, bien aidés par William. C'est donc en famille et à la campagne, dans leur nid douillet d'Anmer Hall, que la future Reine a tout de même profité de son anniversaire. Sur les réseaux sociaux, le reste de la famille royale britannique n'a pas manqué de lui souhaiter avec de superbes cartes de vœux. "En souhaitant un très joyeux anniversaire à la duchesse de Cambridge aujourd'hui", a-t-elle pu lire sur le compte officiel de sa belle-mère, Elizabeth II.