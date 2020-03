Le prince William et son épouse Kate Middleton sont en voyage officiel dans le pays.

Pile dans le thème. Mariés depuis 2011, le prince William et Kate Middleton n’avaient encore jamais coché la case du voyage officiel en Irlande. C’est désormais chose faite et la Duchesse en a profité pour étaler toute sa classe. Comme pour démontrer que l’attente en valait la peine.

Arrivée sur le territoire le 3 mars, la maman de George, Charlotte et Louis a subjugué la foule dès sa sortie de l’avion à l’aéroport de Dublin. Robe florale signée Alessandra Rich, long manteau croisé Catherine Walker (l’une de ses marques fétiches), stilettos, ruban et pochette… Kate a opté pour un camaïeu de vert émeraude tout à fait à propos, véhiculant chic traditionnel et respect pour le pays hôte. Un sans faute qui s’est confirmé tout au long du séjour.

Plus tard dans la journée, le couple a notamment été reçu à la Guinness Storehouse où la mythique bière locale coule à flots. C’est encore en vert que la Duchesse est apparue, avec cette fois-ci une superbe robe en soie The Vampire’s Wife. Un look déjà aperçu sur la princesse Beatrice lors du mariage de la chanteuse Ellie Goulding signale Town & Country.

D'après un article Paris Match Belgique.