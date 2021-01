Cette année, Catherine Middleton et le prince William fêteront leurs noces d’étain. Du mariage somptueux à Westminster en 2011 aux aléas de la pandémie de Covid-19, la duchesse de Cambridge aura mis tous les Britanniques d’accord. En une décennie, Kate aura également tissé un lien aussi solide que complice avec sa belle-mère, la reine Elizabeth II. Au point que cette dernière lui accorde désormais un privilège destiné uniquement à sa garde (très) rapprochée.

Ligne directe

La maman de George, Charlotte et Louis peut effectivement se targuer d’être l’une des seules à jouir d’une ligne directe avec la Reine, faisant fi des différents relais officiels et autres assistants auxquels certaines personnalités de la famille royale doivent se soumettre. "Kate a sa propre ligne directe pour parler à la Reine et elle l’appelle pour prendre de ses nouvelles et lui donner des nouvelles des enfants. Elle s’appuie toujours sur elle pour obtenir des conseils", a révélé un expert royauté dans OK Magazine, selon des propos traduits par ELLE. Preuve de leur belle relation, c’est Kate herself qui aurait familiarisé l’arrière-grand-mère de ses enfants avec certaines technologies. "On pense que c’est Kate qui a appris à la reine à utiliser Zoom pour qu’elle puisse voir ses arrière-petits-enfants et rester connectée, c’était adorable", a en effet glissé Duncan Larcombe. De quoi faire grincer quelques dents dans les couloirs de Buckingham Palace ?