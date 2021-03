Kedist Deltour a donc coiffé la nouvelle couronne de Miss Belgique 2021 (laquelle est descendue sur une balançoire!). De par son parcours -elle a été adoptée à l'âge de 11 ans et a perdu sa maman jeune et a donc dû s'occuper de son frère et sa soeur-, Miss Flandre Orientale a ému tout le comité, le jury et les présentatrices qui ont tous fondu en larmes. "Je pense qu'on n'a jamais vécu autant d'émotions sur une élection de Miss Belgique, dixit Jill Vandermeulen, co-présentatrice, émue aux larmes après son discours. Une "Miss Belgique d'Ethiopie" comme disent certains sur les réseaux sociaux. "La télégénie, c'est transmettre une émotion à travers la caméra", comme le déclarait à juste titre Sandrine Gobesso, directrice de RTL-TVi, plus tôt dans la soirée. Sa première dauphine est Thanaree Scheerlinck, Miss Brabant Flamand et sa deuxième Louise-Marie Losfeld, Miss Flandre Occidentale. bref, un palmarès à nouveau 100% néerlandophone qui va encore faire grincer des dents du côté francophone. La couronne n'étant plus revenu sur une tête wallonne depuis... Noémie Happart en 2013.

© Kevin Swijsen

© DR

Une élection sous haute tension

D'abord programmée en janvier comme à l'accoutumée, l'élection de miss Belgique 2021 a finalement eu lieue ce 31 mars. La crise sanitaire ayant obligé le comité à se réinventer vu la suppression de toutes les activités et de l'habituel voyage des miss. En effet, les 33 finalistes ne se sont pas envolées vers l'Egypte mais elles ont plutôt été se ressourcer au centre de bien-être énergétique Elaisa à... Maasmechelen, dans le Limbourg.

Parmi les membres du jury pour départager les 33 finalistes (dont 14 francophones), on retrouve le relookeur et chroniqueur du Grand Cactus David Jeanmotte, le bourgmestre de La Panne (où se déroule l'élection) Bram Degrieck, la Présidente du comité Miss Belgique Darline Devos ou encore nos miss Belgique 2012 (Laura Beyne) et Miss Belgique 2018 (Angeline Flor Pua) ou encore Sandrine Gobesso, la directrice de la télévision à RTL-TVI. L'élection étant diffusée sur RTLPlay depuis l'année dernière.

Une cérémonie... klaxonnante!

Présentée par Jill Vandermeulen (pour la partie francophone) et la miss Belgique 2006 Virginie Claes (pour le côté néerlandophone), la soirée était sous haute protection. Covid oblige. Seuls quelques journalistes et sponsors ont pu accéder au théâtre Plopsa de La Panne. Pour le reste, le public se retrouve sur RTLPlay, hln.be, eclipstv.be ou encore... dans le drive-in du cinéma du parc Plopsaland. Les klaxons résonnaient donc lorsque les présentatrices le demandaient. Klaxonner des filles à un concours?

Mesures sanitaires strictes, les filles ont été testées deux fois et mises en quarantaine -dans l'hotel Plopsa- avant la cérémonie. "Une bulle voire même un cocon", dixit Jill Vandermeulen, animatrice de RTL-TVi. Sans oublier un manager corona qui les suivaient et des répétitions avec masques. Même les techniciens et les présentatrices ont été testées négatives le jour même. "Mais nous, on reste positives!" renchérit Virginie Claes. Les danseurs, par contre, étaient restés masqués.

Des larmes, des critiques et quelques bourdes déjà cultes

Entre "amateurisme", couacs techniques ("et un animateur-forain au micro") ou des cadeaux de Miss qui n'en sont plus (une voiture, un chèque cadeau ou... un feu ouvert), Twitter s'est déchaîné sur le côté toujours aussi "cheap" du concours. "Cette élection, c’est le premier avril avec quelques minutes d’avance... Vivement la retraite de Darline Devos". La présidente du comité Miss Belgique en a en effet pris pour son grade sur les réseaux sociaux. Si le groupe de musique liégeois Ykons ou, en coulisses, l'humoriste Sophie Barbi, avec ses capsules humoristiques ("Quand Miss Belgique a commencé? Ils ont décidé de faire le concours sur la plage car comme il y avait déjà des thons, au moins on n'était pas dépaysés!") ont tenté de relever le niveau, rien n'y a fait.

Outre le traditionnel défilé en bikini, la soirée a aussi eu son lot de bourdes. A commencer par Miss Namur, Pô-Lynn Koopmans qui, lorsqu'elle devait s'exprimer sur l'émancipation des femmes, une cause qui lui tient à coeur, a lâché un: "il faut que les femmes apprennent à digérer" au lieu de "diriger". Sa fougue l'a emporté et provoqué un lapsus légendaire. Mais elle s'est bien rattrapée en terminant par un message touchant. "Nous ne sommes pas des victimes mais des combattantes!"