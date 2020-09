Après le décès la semaine dernière de Bertand-Kamal suite à un cancer du pancréas, Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh-Lanta, est revenue sur les circonstances de la disparition du candidat dans "Touche pas à mon poste" lundi soir. Elle a ainsi expliqué que la maladie de l'aventurier de l'équipe Est avait été détectée au cours de l'émission.

"Il s'était blessé dans l'aventure, un truc assez bénin. Suite à Koh-Lanta, il avait encore mal et c'est à ce moment-là qu'il est allé faire des examens. Et ils ont décelé, je crois le 17 avril, un cancer. Très agressif, malheureusement. Ça a été extrêmement violent", a-t-elle regretté.

"Il a été admirable"

Alexia Laroche-Joubert est toujours très marquée par cette disparition car "Béka" n'avait laissé que des bons souvenirs. "Ce qu'il a vécu en termes souffrance... Il a été admirable. Je l'avais régulièrement au téléphone et il arrivait encore à faire des pointes d'humour, alors que je sais que c'était très violent".

Malgré le drame, TF1, ALP et la famille de Bertrand-Kamal étaient tous d'accord pour continuer la diffusion de "Koh-Lanta: les 4 terres". "Bertrand-Kamal a dit à son papa que c'était sa plus belle aventure et qu'il voulait la voir", a indiqué la productrice de l'émission à Cyril Hanouna.