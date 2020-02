Attention: spoiler alert !

Une chose est sûre: la nouvelle saison de Koh-Lanta a commencé sur les chapeaux de roues. Alors que la célèbre émission d'aventure de TF1 est revenue sur nos écrans ce vendredi 21 février, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les premiers rebondissements surviennent. Une candidate obligée de jeter l'éponge pour blessure, l'équipe rouge poussée à l'abandon lors d'une épreuve à cause d'Ahmad qui ne sait pas nager et... Joseph qui a surpris ses coéquipiers ainsi que l'ensemble des téléspectateurs. Suspectant les autres candidats de vouloir l'éliminer, l'homme au tempérament explosif a éteint le feu qu'il avait allumé quelques heures auparavant. ", a-t-il expliqué, une fois avoir bel et bien été évincé lors du premier conseil par l'équipe rouge.La scène où l'on voit le candidat se précipiter dans l'océan avec une casserole pour ensuite éteindre les quelques braises sur le camp a suscité l'hilarité des internautes. Les réactions se sont multipliées sur Twitter. "Meilleur moment de l'histoire de la télévision française", peut-on ainsi lire sur le réseau social à l'oiseau bleu.

Mais les téléspectateurs n'étaient pas au bout de leurs surprises puisque Joseph ne s'est pas contenté d'éteindre le feu. Il avait également au préalable pris soin de cacher le bambou qui permettait de l'allumer. Le candidat a ensuite avoué après son élimination avoir mis ses camarades sur une mauvaise piste pour le retrouver. "Jamais de la vie ils le retrouveront, je leur ai dit qu'il était autour de la cabane mais c'est faux, j'ai hâte de voir l'épisode où ils seront en train de chercher partout autour de la cabane", s'est énormément amusé le jeune homme, prêt à rentrer en France.