Le groupe Hachette, dont une filiale devait publier le 7 avril les mémoires de Woody Allen, a annoncé vendredi renoncer à les publier suite aux critiques que la publication du livre du cinéaste avait suscitées.

"La décision d'annuler le livre de M. Allen a été difficile", a indiqué dans un email à l'AFP Sophie Cottrell, porte-parole du groupe Hachette aux Etats-Unis. "Ces derniers jours la direction de HGB (Hachette Book Group, ndlr) a eu de longues discussions avec le personnel et d'autres. Après avoir écouté, nous sommes arrivés à la conclusion que maintenir la publication n'était pas faisable pour HBG", a-t-elle ajouté.

Plusieurs dizaines d'employés avaient brièvement manifesté jeudi devant le siège de la maison d'édition pour protester contre la publication des mémoires de Woody Allen.

Dylan Farrow, fille adoptive de Woody Allen, accuse le cinéaste de l'avoir abusée sexuellement en 1992, quand elle avait sept ans, accusations que Woody Allen a toujours démenties. Soutenue par son frère et sa mère adoptive Mia Farrow, Dylan Farrow a renouvelé début 2018, dans la foulée du mouvement #MeToo, ses accusations, que Woody Allen a de nouveau réfutées.

"Apropos of Nothing", "un récit exhaustif de la vie de Woody Allen, à la fois personnelle et professionnelle", selon Grand Central Publishing, devait sortir aux Etats-Unis le 7 avril et en France le 29 avril.